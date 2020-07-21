Новые поправки в Трудовой кодекс касаются ежегодных отпусков, предоставляемых многодетным семьям. Официально они еще не утверждены.
В Башкортостане могут измениться льготы для многодетных семей
На данный момент, согласно Трудовому кодексу, работники, имеющие трех и более детей, могут получать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для себя время вплоть до достижения старшим ребенком 12-летнего возраста.
Депутаты Госсобрания Башкортостана внесли в Государственную Думу проект поправок, которые повысят максимальный возраст старшего ребенка для получения этой льготы до 18 лет.
В Госсобрании считают, что принятие этих поправок благоприятно скажется на статусе многодетной семьи в обществе, и при этом они не требуют расхода бюджетных средств и не вызывают протестов у работодателей.
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