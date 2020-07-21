В Башкортостане могут измениться льготы для многодетных семей

На данный момент, согласно Трудовому кодексу, работники, имеющие трех и более детей, могут получать ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для себя время вплоть до достижения старшим ребенком 12-летнего возраста.

Депутаты Госсобрания Башкортостана внесли в Государственную Думу проект поправок, которые повысят максимальный возраст старшего ребенка для получения этой льготы до 18 лет.

В Госсобрании считают, что принятие этих поправок благоприятно скажется на статусе многодетной семьи в обществе, и при этом они не требуют расхода бюджетных средств и не вызывают протестов у работодателей.