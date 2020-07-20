Глава Башкортостана высказался об ослаблении ограничений по коронавирусу

«На этой неделе предлагаю – опять же, это не мое предложение, а требования Роспотребнадзора – мы сохраняем текущий режим и в этом режиме работаем.

Безусловно, мы фиксируем, что масочный режим практически сошел на нет. С этим соглашаться нельзя, поэтому мы будем думать, как людей убедить, что все-таки в этот период времени нам нужно проходить в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Давайте там, где возможно, мы снова вернемся к соблюдению правил. Более активно, мягко, без каких-то там жестких принуждений. Будем аккуратно людям объяснять. Еще раз повторюсь, логика наших действий такова: коронавирус никуда не ушел.

Если в какой-то момент уровень заболеваемости не снизится – у нас ведь первое сентября впереди, и в этот день пойдет учиться полмиллиона детей, выйдут на работу коллективы учителей... Нам важно общими усилиями подойти к первому сентября в более позитивных условиях.

В других странах, по сути, идет уже вторая волна. Те страны, которые открывались, сейчас назад закрываются, вводят снова жесткий карантин. Нам надо этот период пройти, а это возможно только в том случае, если мы с жителями договоримся вот такие самые базовые требования соблюдать», – сказал Радий Хабиров.