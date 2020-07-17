Башкортостан попал в число лидеров по применению технологий слежения в период пандемии

Согласно докладу, наиболее строгие технологии слежки за гражданами применялись в Москве. Столица на сегодняшний день оборудована самой мощной в стране системой распознавания лиц.

В Башкортостане выдавались бумажные и цифровые пропуска, нарушителей выявляли с помощью камер с системой распознавания лиц, был запущен специальный сервис «Дорога02» – подобные меры не применялись в большинстве регионов.

При этом в докладе отмечено, что в Башкортостане, как и во многих других регионах, была зафиксирована утечка персональных данных граждан. На черном рынке можно встретить и предложения доступа к московской системе видеонаблюдения, защищается персональная информация в России плохо.