Правозащитная организация «Агора» опубликовала доклад «Пандемия слежки», в котором приведены регионы, применившие в этом году наибольшее количество технологий контроля над гражданами.
Башкортостан попал в число лидеров по применению технологий слежения в период пандемии
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pexels.com/@nandhukumar
Согласно докладу, наиболее строгие технологии слежки за гражданами применялись в Москве. Столица на сегодняшний день оборудована самой мощной в стране системой распознавания лиц.
В Башкортостане выдавались бумажные и цифровые пропуска, нарушителей выявляли с помощью камер с системой распознавания лиц, был запущен специальный сервис «Дорога02» – подобные меры не применялись в большинстве регионов.
При этом в докладе отмечено, что в Башкортостане, как и во многих других регионах, была зафиксирована утечка персональных данных граждан. На черном рынке можно встретить и предложения доступа к московской системе видеонаблюдения, защищается персональная информация в России плохо.
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