Covid-19 в Башкортостане: еще одна вспышка на заводе, больницы переполнены

1. Прирост заразившихся Covid-19 за сутки в Башкортостане составил 60 человек. Неделю назад средний ежедневный прирост не превышал 48 человек.

2. В региональных СМИ появилась информация о вспышке на заводе «Нефаз», который находится в Нефтекамске. По неофициальным данным, количество заразившихся сотрудников предприятия – порядка 60 человек. Роспотребнадзор пока вспышку не подтверждает: «Проводится расследование».

3. Поступают сообщения о том, что людей с пневмонией нехотя кладут в больницы из-за нехватки мест. Связано это с фактической заполненностью больниц или с тем, что коечные места зарезервированы на случай вспышек – неизвестно.

4. Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин на «Здравчасе» отчитался о том, что в госпитальных базах развернуты почти три тысячи мест для лечения пациентов с Covid-19, в течение 48 часов может быть подготовлена еще тысяча мест.

5. На этой неделе глава республики Радий Хабиров заявил, что в новом инфекционном госпитале под Уфой занят весь коечный фонд. Там, по его данным, лечится более 300 пациентов.

6. На официальной странице Федоровской ЦРБ в соцсетях появился пост, согласно которому в районе выявили 60 случаев заражения коронавирусом, трое человек скончались. Позже этот пост был удален, главврач опубликовал заявление о том, что указанные цифры «не являются официальной информацией».

7. В следующих медицинских организациях введен частичный карантин:

– Бирская ЦРБ (терапевтическое отделение с 06.07.2020);

– РКБ имени Куватова (акушерско-гинекологические отделения с 08.07.2020);

– Благовещенская ЦРБ (реанимационное отделение с 06.07.2020);

– клиника БГМУ (урологическое и сердечно-сосудистое отделения с 10.07.2020).