В Башкортостане усилят контроль за строительством жилых домов

Поправками предлагается предоставить застройщику возможность устранить недостатки в построенном здании. Покупатели смогут потребовать возмещение затрат или снижение цены только в том случае, если застройщик эти обязательства не исполняет.

Кроме того, усилится контроль за тем, каких специалистов стороны привлекают для оценки затрат на устранение недоделок. К составлению экспертизы будут допускаться только профессионалы с соответствующим образованием и опытом работы.

По словам Председателя парламента, в случае принятия закона покупатели квартир смогут рассчитывать на оперативное устранение строительных дефектов, а застройщики будут застрахованы от взыскивания несопоставимо больших сумм.