Covid-19 в Башкортостане: вспышки на заводах и на оптовой базе

В региональных СМИ появляется все больше сообщений о вспышках коронавируса на УМПО, АО «Башкирская содовая компания» и Демской оптовой базе, последняя была закрыта на карантин.

Точное количество заразившихся на УМПО неизвестно: согласно заявлению представителя организации, заболело 77 человек с начала пандемии, и среди них «тяжелых» нет, однако с самого завода поступают сообщения о том, что люди каждый день уходят на больничный по Covid-19 в разных цехах.

Восьмого июля в РКБ имени Куватова снова закрыли на карантин одно из отделений, а именно акушерско-гинекологическое, так как у одного из сотрудников подозрение на коронавирус.

По официальной информации, на девятое июля прирост заразившихся в республике составил +47 человек за сутки. Ранее Радий Хабиров заявил, что в новом инфекционном центре лежит уже более 200 пациентов, и такими темпами через несколько недель он будет полностью заполнен.

Всего по России Covid-19 заразилось более 700 тысяч человек (+6,5 тысяч за сутки), почти 11 тысяч пациентов умерло.