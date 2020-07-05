В Башкортостане могут увеличить налоговый вычет при покупке имущества

Пороговые значения налогового вычета могут увеличить в два раза, соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас при покупке жилья официально трудоустроенный человек может оформить возврат НДФЛ с суммы до двух миллионов рублей и до трех миллионов рублей – по ипотечным процентам. Сделать это можно через налоговую службу или работодателя.

Обращением к премьер-министру предлагается увеличить эти суммы до четырех и шести миллионов соответственно, чтобы приблизить к реальной стоимости жилья в большинстве российских мегаполисов.