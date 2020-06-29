Правительство республики будет оказывать финансовую и другую поддержку садовым товариществам. В Башкортостане насчитывается около 500 тысяч семей, владеющих садами – порядка 40% населения.
В Башкортостане принят закон о поддержке садоводов
Соответствующий законопроект принят 29 июня. Правительство рассчитывает, что нормы, предусмотренные законом, вступят в силу повсеместно в кратчайшие сроки.
Следующим шагом будет разработка программы, в которой уже будут прописаны конкретные меры государственной поддержки, то есть сами работы, вероятно, начнутся не раньше 2021 года.
Планируют провести в садовые товарищества коммуникации (вода, газ, электричество, тепло, канализация) и развивать инфраструктуру (в том числе обновить дороги). Предположительно, садоводы смогут рассчитывать и на компенсацию затрат на строительство объектов инфраструктуры в своих товариществах.
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