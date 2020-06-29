В Башкортостане принят закон о поддержке садоводов

Соответствующий законопроект принят 29 июня. Правительство рассчитывает, что нормы, предусмотренные законом, вступят в силу повсеместно в кратчайшие сроки.

Следующим шагом будет разработка программы, в которой уже будут прописаны конкретные меры государственной поддержки, то есть сами работы, вероятно, начнутся не раньше 2021 года.

Планируют провести в садовые товарищества коммуникации (вода, газ, электричество, тепло, канализация) и развивать инфраструктуру (в том числе обновить дороги). Предположительно, садоводы смогут рассчитывать и на компенсацию затрат на строительство объектов инфраструктуры в своих товариществах.