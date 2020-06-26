Сколько будет стоит единая школьная форма в Башкортостане?

Заявлено, что один полный комплект единой формы будет стоить не более четырех тысяч рублей. Родители школьников смогут выбрать понравившиеся комплекты из представленной коллекции.

Новая форма создана Ассоциацией легкой промышленности Башкортостана и УГНТУ с учетом различных возрастов и погодных условий. Министерство образования считает, что в ней хорошо сочетаются качество и доступность в цене. При пошиве производитель обязательно учтет возможные изменения роста каждого ребенка за летний период.

В 2020-2021 учебном году единую школьную форму введут в Абзелиловском, Благоварском, Федоровском и Янаульском районах с общей численностью 8983 обучающихся с первого по пятый классы. Тестовый режим в Башкортостане продлится до 2024 года.