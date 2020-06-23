В Башкортостане повышают размер пособий по безработице

Есть четыре основных пункта изменений:

– минимальное пособие увеличено с 1725 до 5175 рублей на период с мая по июль;

– увеличенный размер пособия по безработице за июнь, июль и август распространяется на всех граждан, имеющих несовершеннолетних детей (раньше – только на тех, кто потерял работу после первого марта);

– размер пособия для предпринимателей, потерявших бизнес после первого марта, – 13 949 рублей (раньше – 1725 рублей);

– продление пособий на три месяца для тех, кто утратил право на получение выплат с первого марта 2020 года.

Всего в республике официально зарегистрировано более 80 тысяч безработных, их количество значительно увеличилось в период пандемии.