В Башкортостане введут несколько новых штрафов

Один из новых видов ответственности – наказание за загрязнение городской среды автомобилем, например, в случае, когда грузовики, выезжающие с мест строек с немытыми колесами, растаскивают грязь по улицам. А также за слив топлива и масел, мойку автомобиля в непредназначенных для этого местах и перевозку груза, например, песка или земли, без тента.

Эта мера уже обсуждалась и будет утверждена на ближайшем заседании Госсобрания. Суммы штрафов за подобные нарушения – от 500 до 1000 рублей для физических лиц, от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 25 тысяч для юридических лиц.

Там же утвердят штрафы и за другие нарушения, в том числе за наледь и сугробы возле подъездов и на ступенях, создающие препятствия для автомобилей и пешеходов.

Напомним, что ранее обсуждались также меры наказания за несоблюдение норм организации детских и спортивных площадок, отсутствие информационных стендов возле домов и затопление улиц из-за сброса воды или неисправности инженерных систем.