На этой неделе стартует одно из главных политических событий 2020 года в России – голосование по поправкам в Конституцию. Из-за пандемии коронавируса процесс растянется на семь дней.
Стало известно, когда подведут итоги голосования по поправкам в Конституцию в Башкортостане
В соответствии с порядком, утвержденном ЦИК России, Центральная избирательная комиссия Башкортостана подводит итоги голосования не позднее третьего июля 2020 года.
Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля включительно на любом ближайшем избирательном участке. Но из-за ограничений по Covid-19 будут принимать не более 12 человек в час.
В списке обсуждаемых поправок среди прочих есть пункт об «обнулении» президентских сроков, проголосовать можно будет только «за» или «против» всех пунктов. Ранее Радий Хабиров предположил, что, судя по текущим прогнозам, большинство в республике поддержит внесение поправок в Конституцию.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.