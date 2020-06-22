Стало известно, когда подведут итоги голосования по поправкам в Конституцию в Башкортостане

В соответствии с порядком, утвержденном ЦИК России, Центральная избирательная комиссия Башкортостана подводит итоги голосования не позднее третьего июля 2020 года.

Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля включительно на любом ближайшем избирательном участке. Но из-за ограничений по Covid-19 будут принимать не более 12 человек в час.

В списке обсуждаемых поправок среди прочих есть пункт об «обнулении» президентских сроков, проголосовать можно будет только «за» или «против» всех пунктов. Ранее Радий Хабиров предположил, что, судя по текущим прогнозам, большинство в республике поддержит внесение поправок в Конституцию.