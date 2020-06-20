В Башкортостане изменились условия выплат на детей от трех до семи лет

Первоначально обязательным условием получения данной выплаты являлось то, что все трудоспособные члены малоимущей семьи должны были работать либо учиться в образовательной организации по очной форме обучения.

Это ограничение решили отменить, тем самым увеличив количество получателей выплаты. Теперь ее могут получить все малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от трех до семи лет включительно, независимо от факта трудоустройства или обучения родителей.

Напомним, что теперь вам нужно только подать заявление, никаких документов предоставлять не нужно. Как это сделать онлайн – мы писали ранее.