Как в Башкортостане будет проходить голосование по поправкам в Конституцию?

«Мы спокойно, в рабочем режиме, готовимся к проведению голосования. Как вы знаете, оно необычный характер носит, потому что это не один день, а целая неделя. Это сделано для того, чтобы не было нарушения социальной дистанции и массовых сборов людей.

Участковые комиссии открылись, и мы сейчас их заполняем большим количеством средств защиты – дезинфекция, маски, очки защитные и так далее.

Одна из задач, которую мы решаем с главами муниципалитетов, – в избирательной комиссии должны каждые два часа проводить дезинфекцию, чтобы не допустить заражения. Думаю, с этой задачей мы справимся.

По рекомендации Роспотребнадзора, голосовать может не более 12 человек в час, это решается тем, что голосование растянуто на семь дней, есть возможность проголосовать на дому и другие механизмы – например, урну могут установить во дворе для жителей ближайших домов», – сообщил Хабиров.

По словам главы Башкортостана, голосование отдельно пройдет и в так называемой «красной зоне» – среди людей, у которых подтвержден Covid-19, и среди врачей, работающих на передовой. Сейчас прорабатываются особые меры для этого голосования, так как сами по себе бюллетени могут быть носителями инфекции, и подсчитывать их одновременно с другими нельзя.

Также Радий Хабиров предположил, что, судя по текущим прогнозам, большинство в республике поддержит внесение поправок в Конституцию.