Куда обращаться в Башкортостане, если врач игнорирует симптомы Covid-19?

«Есть вопросы об опасности этого вируса не только для бронхо-легочной системы, то есть вызывает ли он только пневмонию или и другие поражения тоже.

Да, действительно, есть кишечная форма новой коронавирусной инфекции и есть проявления сосудистые, в том числе те, которые поражают внутренние органы, включая головной мозг. В начале течения этой эпидемии нашими коллегами из Москвы были зафиксированы случаи так называемых «молодых инсультов», в связи с чем изменились временные рекомендации по лечению Covid-19, туда включены препараты, разжижающие кровь.

Сам по себе возраст – это не показание для обследования на Covid-19. Тестирование могут провести при острых симптомах ОРВИ, при обострении хронических заболеваний, например, бронхита, либо сочетании симптомов ОРВИ и кишечных проявлений.

Это решение принимает лечащий врач или врач неотложной помощи. Если отказывают в госпитализации или, например, в первый день не берут анализ – обращаться надо в ту организацию, которая эти решения принимала.

Если есть угроза жизни пациента, безусловно, будут госпитализировать. При неотложных показателях у нас есть от одних до трех суток, когда мы можем определить тактику лечения. Самые опасные для пациентов с клиническими симптомами – пятый и шестой день течения заболевания, в эти дни мы стараемся провести анализы и КТ, если есть необходимость, чтобы исключить отрицательную динамику», – сообщила Кононова.