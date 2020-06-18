Когда в Башкортостане откроются все детсады?

На этот вопрос глава республики Радий Хабиров ответил в эфире «РБК». По словам Хабирова, Башкортостан не будет повторять ошибки некоторых других регионов, открывших детсады и потом спешно закрывавших их из-за вспышек коронавируса.

Поэтому в республике детсады откроются только тогда, когда станет ясно, что меры сдерживания инфекции эффективны и вспышек не предвидится. Это будет не раньше первого июля 2020 года.

Сейчас в Уфе работают дежурные группы с ограниченным количеством детей. Их список постоянно меняется и дополняется, в среднем каждый день детей принимают порядка 230 частных и муниципальных организаций.