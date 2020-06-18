Стало известно, когда в Башкортостане откроются бассейны, спортзалы и аквапарки

– Носить маски по-прежнему необходимо везде за пределами дома, за исключением пляжей. А в объектах торговли, финансовых организациях, МФЦ надо использовать и перчатки.

– С 22 июня откроются фитнес-центры, за исключением саун, расположенных в них.

– С 29 июня откроются спортивные залы и секции, аквапарки, плавательные бассейны и другие объекты физической культуры и спорта.

– Заведения обязаны «отказывать в обслуживании» посетителям без масок (а МФЦ, торговые и финансовые организации – и посетителям без перчаток).

– С 29 июня откроются санаторно-профилакторные организации, пансионаты, дома отдыха и гостинницы.

– С первого июля откроются детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря.

– С третьего июля откроются пришкольные лагеря.

– Возобновляется проведение чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги.