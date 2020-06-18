Глава республики выпустил официальный указ о внесении изменений в режим повышенной готовности по коронавирусу. В нем перечислены несколько изменений, упоминавшихся ранее.
Стало известно, когда в Башкортостане откроются бассейны, спортзалы и аквапарки
– Носить маски по-прежнему необходимо везде за пределами дома, за исключением пляжей. А в объектах торговли, финансовых организациях, МФЦ надо использовать и перчатки.
– С 22 июня откроются фитнес-центры, за исключением саун, расположенных в них.
– С 29 июня откроются спортивные залы и секции, аквапарки, плавательные бассейны и другие объекты физической культуры и спорта.
– Заведения обязаны «отказывать в обслуживании» посетителям без масок (а МФЦ, торговые и финансовые организации – и посетителям без перчаток).
– С 29 июня откроются санаторно-профилакторные организации, пансионаты, дома отдыха и гостинницы.
– С первого июля откроются детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря.
– С третьего июля откроются пришкольные лагеря.
– Возобновляется проведение чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги.
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