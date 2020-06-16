К кому обращаться для тестирования на коронавирус перед госпитализацией в Башкортостане?

Заместитель министра здравоохранения Башкортостана Ирина Кононова пояснила, что в случае необходимости проведения анализа на коронавирус для плановой госпитализации или госпитализации перед операцией обращаться нужно к своему лечащему врачу в поликлинику по месту прикрепления.

Результат тестирования на Covid-19 действителен семь дней, то есть анализ должен быть выполнен не более чем за семь дней до госпитализации.

Этот анализ бесплатный для пациента, но если вместе с ребенком в больницу ложится сопровождающий, то ему придется сдавать платно в одной из частных клиник.