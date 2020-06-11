В ближайшее время в республике примут новые поправки, усиливающие контроль за курением табака в общественных местах. Это коснется и любителей кальянов.
В Башкортостане введут новые ограничения для курильщиков
Депутаты Госсобрания уже рассмотрели изменения в статью «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в первом чтении.
Запретят курить в парках и скверах, на площадях, набережных, остановках транспорта, парковках, надземных и подземных переходах, в местах проведения массовых мероприятий на открытом воздухе. Размер штрафа составит 500 рублей, за повторное нарушение – 1 000 рублей.
Сейчас крайне популярный способ времяпровождения среди молодежи – курение кальяна на уфимской набережной или на парковках под музыку возле автомобилей. После принятия поправок за это будут наказывать.
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