В Башкортостане введут новые ограничения для курильщиков

Депутаты Госсобрания уже рассмотрели изменения в статью «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в первом чтении.

Запретят курить в парках и скверах, на площадях, набережных, остановках транспорта, парковках, надземных и подземных переходах, в местах проведения массовых мероприятий на открытом воздухе. Размер штрафа составит 500 рублей, за повторное нарушение – 1 000 рублей.

Сейчас крайне популярный способ времяпровождения среди молодежи – курение кальяна на уфимской набережной или на парковках под музыку возле автомобилей. После принятия поправок за это будут наказывать.