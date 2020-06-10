В Башкортостане выявлено более ста случаев внебольничной пневмонии за сутки

Всего за учетный период в Башкортостане выявлено 4 194 случая заражения коронавирусом и 8 171 больных с внебольничной пневмонией.

27 мая: 91 (Covid-19) и 52 (пневмония);

28 мая: 79 (Covid-19) и 92 (пневмония);

30 мая: 80 (Covid-19) и 69 (пневмония);

1 июня: 77 (Covid-19) и 27 (пневмония);

2 июня: 72 (Covid-19) и 62 (пневмония);

3 июня: 92 (Covid-19) и 118 (пневмония);

4 июня: 107 (Covid-19) и 110 (пневмония);

6 июня: 105 (Covid-19) и 95 (пневмония);

7 июня: 96 (Covid-19) и 98 (пневмония);

8 июня: 89 (Covid-19) и 86 (пневмония);

9 июня: 96 (Covid-19) и 108 (пневмония);

10 июня: 81 (Covid-19) и 109 (пневмония).

На сегодняшний день в республике 28 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в том числе 12 человек подключено к аппаратам ИВЛ.