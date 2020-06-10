На сегодняшний день в республике в очереди стоят более девяти тысяч человек, обманутых недобросовестными застройщиками. Из-за ограничений в законе их проблемы решаются слишком медленно.
В Башкортостане изменят закон, чтобы помочь обманутым дольщикам
Сейчас в Башкортостане действует закон, согласно которому инвесторы могут без торгов получить участки для строительства жилых домов при условии, что часть квартир в этих домах передадут людям, которых ранее обманул другой застройщик.
Это правило распространяется только на здания площадью от 10 тысяч квадратных метров, однако в малых городах такая система зарекомендовала себя плохо, потому что тяжело найти инвесторов на дома большой площади.
Депутаты Госсобрания планируют в ближайшее время снять ограничение в 10 тысяч квадратных метров, что привлечет к проектам новых домов большее количество инвесторов и, как ожидается, значительно ускорит решение проблемы обманутых дольщиков.
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