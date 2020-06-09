Прожиточный минимум – это показатель, предназначенный для оценки уровня жизни населения региона. Он пересчитывается каждый квартал.
В Башкортостане изменилась величина прожиточного минимума
Как сообщает Минтруд, величина прожиточного минимума в Башкортостане на первый квартал 2020 года установлена в размере 9 442 рубля в месяц.
Это среднее значение. Для разных категорий людей установлен разный прожиточный минимум:
– для трудоспособного населения – 10 025 рублей;
– для детей – 9 519 рублей;
– для пенсионеров – 7 695 рублей.
В четвертом квартале 2019 года величина среднего прожиточного минимума составляла 9 222 рубля, то есть он вырос на 220 рублей за это время.
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