В Башкортостане изменилась величина прожиточного минимума

Как сообщает Минтруд, величина прожиточного минимума в Башкортостане на первый квартал 2020 года установлена в размере 9 442 рубля в месяц.

Это среднее значение. Для разных категорий людей установлен разный прожиточный минимум:

– для трудоспособного населения – 10 025 рублей;

– для детей – 9 519 рублей;

– для пенсионеров – 7 695 рублей.

В четвертом квартале 2019 года величина среднего прожиточного минимума составляла 9 222 рубля, то есть он вырос на 220 рублей за это время.