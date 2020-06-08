Количество заразившихся коронавирусом в Башкортостане превысило 4 тысячи человек

Всего по состоянию на 14.00 восьмого июня в Башкортостане 4017 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки – 89 новых случаев.

В стационарах лечатся 1086 человек, из них у 33 человек состояние оценивается как тяжелое, семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находится 1460 человек с легкой формой заболевания, 1453 человека выписано (+16 за сутки). Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 84. Все эти пациенты также обследованы на Covid-19.

В республике превышен коэффициент Rt – количество человек, которых успевает заразить больной до того, как его изолируют. Восьмого июня глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании в Правительстве заявил, что улучшения ситуации по коронавирусу пока не предвидится, поэтому оснований для дальнейшего ослабления ограничений нет.