Радий Хабиров высказался об ослаблении ограничений по коронавирусу

«У нас большие проблемы были из-за хаотичного передвижения вахтовиков, были большие очаги и мы начали фиксировать увеличение количества инфицированных людей старше 65 лет, а это угроза жизни и здоровью очень серьезная.

Сразу, забегая вперед, скажу, что абсолютно никаких оснований для дальнейшего ослабления режима я не вижу. Будем работать, чтобы снова выйти на разумные цифры, на очевидное снижение, вот тогда об этом и поговорим.

Мы людей, за исключением тех, кто 65+, не просим сидеть на самоизоляции, открыли практически все сферы экономики, почти все работает, но совершенно точно мы фиксируем, что жители беспечно относятся к своему здоровью.

Для меня это было неприятным открытием: все-таки жители Уфы довольно дисциплинированно относились к масочному режиму в общественных местах, но сейчас мы видим, что в парках и скверах Уфы если десять процентов хотя бы носит маски, то это уже успех. Вот эту ситуацию мы будем перемалывать», – сказал Радий Хабиров.