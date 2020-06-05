Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на первое июля 2020 года. Среди прочих в списке поправок есть пункт об «обнулении» президентских сроков.
Депутаты Башкортостана уже планируют новые законы в связи с поправками в Конституцию
Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев рассказал о том, что депутаты уже планируют «совершенствование законодательства» в связи с грядущим голосованием.
«Конституция показала свою жизнеспособность, тем не менее жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы. Основной Закон государства принимался в непростое время, в сложной экономической и политической обстановке. Невозможно было предусмотреть все нюансы, предугадать вехи дальнейшего развития страны.
Два-три десятка лет, казалось бы, небольшой период, но ситуация с тех пор кардинально изменилась. Сейчас необходимо привести Конституцию в соответствие с реально сложившимися отношениями, а также заложить в закон то, чего нельзя было предугадать на момент его принятия», – сказал Толкачев.
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