Депутаты Башкортостана уже планируют новые законы в связи с поправками в Конституцию

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев рассказал о том, что депутаты уже планируют «совершенствование законодательства» в связи с грядущим голосованием.

«Конституция показала свою жизнеспособность, тем не менее жизнь не стоит на месте, появляются новые вызовы. Основной Закон государства принимался в непростое время, в сложной экономической и политической обстановке. Невозможно было предусмотреть все нюансы, предугадать вехи дальнейшего развития страны.

Два-три десятка лет, казалось бы, небольшой период, но ситуация с тех пор кардинально изменилась. Сейчас необходимо привести Конституцию в соответствие с реально сложившимися отношениями, а также заложить в закон то, чего нельзя было предугадать на момент его принятия», – сказал Толкачев.