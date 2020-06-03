В Башкортостане введут единую школьную форму уже в 2020 году

В качестве пилотных муниципалитетов определены Абзелиловский, Благоварский, Федоровский и Янаульский районы с общей численностью 8983 обучающихся с первого по пятый классы.

Новая форма создана Ассоциацией легкой промышленности Башкортостана и УГНТУ с учетом различных возрастов и погодных условий. Заявлено, что в ней хорошо сочетаются качество и доступность в цене. При пошиве производитель обязательно учтет возможные изменения роста каждого ребенка за летний период.

Родители школьников смогут выбрать понравившиеся комплекты из представленной коллекции. Летом в каждом пилотном районе пройдет выездной показ коллекции на манекенах, чтобы родители лично изучили качество тканей и пошива.