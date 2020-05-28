Студенты одного из уфимских вузов заразились Covid-19

Коронавирусная инфекция обнаружена у студентов третьего общежития БашГУ, оставшихся в городе, точное количество заразившихся не уточняется.

Об этом сегодня, 28 мая, на совещании в Правительстве Башкортостана сообщил вице-премьер Фанур Ягафаров. Сейчас студенты госпитализированы, состояние удовлетворительное. В общежитии проведена дезинфекция, контактные лица изолированы.

Недавно была выявлена также вспышка на УМПО: по официальной информации, Covid-19 подтвердился у девяти человек, по крайней мере один цех закрыт на обработку.