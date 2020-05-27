Уфимцев приглашают помочь в создании сенсорного парка

Городское пространство создается силами благотворительного фонда «Твердая почва» возле общественного центра «ПТУлей» (улица Карима Хакимова, 7).

По планам, в нем будут мягкие тропинки для бега и прогулок, отдельная экотропа для выгула собак, сенсорные дорожки, по которым можно будет пройтись босиком, небольшой пруд и гамаки, а также беседка с книжным шкафом и настольными играми. В центре пространства расположится танцевальная площадка, на которой зимой будут заливать каток.

Желающие помочь могут прийти в субботу, 30 мая, с 11.00 до 17.00 в рабочей одежде и со своим инвентарем (пригодятся лопаты, грабли, секаторы, перчатки, мешки для мусора, если есть возможность – краска по металлу для облагораживания забора).