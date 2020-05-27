В Башкортостане закроют большинство магазинов разливных напитков

Речь идет о якобы барах, рюмочных и других подобных заведениях малой площади, расположенных в подвалах, на первых этажах жилых домов, в киосках рядом с ними.

По сути, это магазины разливных напитков, которые из-за пробелов в законодательстве получили лицензии общепита, установив барные стойки, что позволяет им продавать алкоголь после 22.00. Возле них, как правило, собирается соответствующий контингент, который нарушает покой жителей по ночам.

Новые поправки установят, что площадь зала для обслуживания в кафе и барах, расположенных в домах и на прилегающих территориях и продающих алкоголь, должна быть не менее 25 метров. Таким образом, большинству подобных магазинов скоро придется закрыться.