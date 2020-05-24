Как получить выплаты на ребенка до 3 лет – пошаговая инструкция

Это важно

– Сумма – 5000 рублей в месяц на каждого ребенка, рожденного в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 года включительно.

– Заявление могут подать родители/усыновители единственного ребенка, рожденного в этот период, либо родители/усыновители двух и более детей, имеющие или имевшие право на материнский капитал.

– Все члены семьи при этом должны иметь российское гражданство и проживать на территории России.

– Деньги начисляют за три месяца – апрель, май и июнь 2020 года.

– Заявление надо подать до первого октября 2020 года.

– Мужчина может подать заявление в электронном виде только на единственного в семье ребенка, рожденного с 01.04.2017 по 31.12.2019. Если материнский сертификат выдан на имя мужчины, то он должен явиться в ПФР или МФЦ лично.

Оформляем

1. Проще всего подать заявление удаленно, но для этого вам понадобится именно «подтвержденная» учетная запись на портале «Госуслуги». Сделать это в любом случае необходимо, если вы хотите когда-нибудь получить доступ ко всем услугам.

Подтвердить ее очень просто, если у вас есть аккаунт на Сбербанк Онлайн, tinkoff.ru или pochtabank.ru – переходите по ссылкам и следуете инструкциям.

Если аккаунта нет – придется лично явиться в один из Центров обслуживания пользователей. Это может быть офис того или иного банка либо МФЦ. Узнать, где находится ближайший к вам на карте, можно по этой ссылке. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.

2. Когда ваша учетная запись будет подтверждена, просто переходите по этой ссылке, заполняете все поля и жмете «Подать заявление» в нижней части страницы.

3. Вам понадобятся данные из свидетельств о рождении на каждого ребенка и реквизиты банковского счета. На всех детей нужно подать одно заявление. Никаких документов прикладывать не нужно.

4. В заявлении надо указать 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета, чтобы вам перевели деньги. Их можно узнать в банке или в интернет-банке. Номер, указанный на поверхности пластиковой карты, не годится!

5. Выплата осуществляется только на указанный банковский счет, принадлежащий заявителю.

6. Если у вас нет возможности подать заявление через портал «Госуслуги», можете обратиться в любое ближайшее отделение МФЦ или ПФР.

7. После подачи заявления его рассмотрят в течение пяти рабочих дней и в случае одобрения деньги поступят в срок до трех рабочих дней. Уведомление придет в «Личный кабинет» на портале «Госуслуги».

Если вы обратитесь после первого июля, то деньги перечислят сразу за три месяца – 15 000 рублей.

8. Отказать могут только в случае:

– отсутствия права на выплату в связи с несоответствием возраста ребенка;

– лишения родительских прав в отношении ребенка;

– смерти ребенка, на которого подается заявление о ежемесячной выплате;

– подачи недостоверных сведений в заявлении.