Объясняем, как подать заявление на ежемесячное пособие, которое полагается малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Как получить выплаты на ребенка от 3 до 7 лет – пошаговая инструкция
Это важно
– Сумма – около 4900 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
– Отсчет идет с того момента, когда ребенку исполнилось три года, либо с первого января 2020 года. При этом деньги начислят за все месяцы, то есть если заявление одобрят в июне, то сразу переведут за полгода (около 30 тысяч рублей).
– Подать заявление может любой из родителей либо опекун.
– Выплата положена только тем семьям, чей доход в период с ноября 2018 по октябрь 2019 не превышал 9804 рубля в месяц на каждого члена семьи (то есть и на несовершеннолетних детей тоже).
– Все трудоспособные члены семьи должны быть официально трудоустроены, признаны безработными или учиться на очной форме обучения.
– Доход рассчитывается до вычета налогов. То есть к сумме, которую вы официально заработали, автоматически прибавят ставку подоходного налога (базовая – 13%, у самозанятых может отличаться).
– В заявлении надо указать только следующие доходы:
1. Алименты.
2. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
3. Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
4. Выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
5. Выплаты неработающим женам лиц состава органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.
6. Пожизненное содержание судей, вышедших в отставку.
7. Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту.
8. Доходы волонтеров, доноров, гранты, суммы благотворительной помощи, стипендии.
9. Материальная помощь, подарки, не превышающие 4000 рублей.
10. Призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами.
– Остальную информацию налоговая служба получит самостоятельно.
– Если на момент подачи заявления тот или иной член семьи официально признан безработным, его доходы указывать не надо.
Также не учитываются: беременные женщины от 20 недель беременности, инвалиды и совершеннолетние дети-инвалиды, члены многодетных семей, проживающих в сельской местности, члены семьи, которые не могут работать, так как ухаживают за детьми до трех лет, инвалидами, родителями, достигшими 80-летнего возраста и так далее.
Доходы единственного родителя неполной многодетной семьи, а также единственного работающего члена полной многодетной семьи (если второй родитель учится или не может работать) тоже не указываются.
Оформляем
1. Прежде всего, вам понадобится именно «подтвержденная» учетная запись на портале «Госуслуги». Сделать это в любом случае необходимо, если вы хотите когда-нибудь получить доступ ко всем услугам.
Подтвердить ее очень просто, если у вас есть аккаунт на Сбербанк Онлайн, tinkoff.ru или pochtabank.ru – переходите по ссылкам и следуете инструкциям.
Если аккаунта нет – придется лично явиться в один из Центров обслуживания пользователей. Это может быть офис того или иного банка либо МФЦ. Узнать, где находится ближайший к вам на карте, можно по этой ссылке. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС.
2. Когда ваша учетная запись будет подтверждена, просто переходите по этой ссылке, заполняете все поля и жмете «Подать заявление» в нижней части страницы.
3. Вам понадобятся СНИЛС супруга(и), данные из свидетельства о браке и свидетельств о рождении на каждого ребенка.
4. Если у вас нет возможности подать заявление через портал «Госуслуги», можете обратиться в любое ближайшее отделение МФЦ или Республиканского центра социальной поддержки населения.
5. В заявлении надо указать 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета, чтобы вам перевели деньги. Их можно узнать в банке или в интернет-банке. Номер, указанный на поверхности пластиковой карты, не годится!
6. Можно указать почтовое отделение и получать деньги на почте.
7. После подачи заявления его рассмотрят в течение 10 рабочих дней (либо 20, если какие-то сведения отсутствуют в базе). В это время с вами могут связаться для уточнения данных.
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