Как получить выплаты на ребенка от 3 до 7 лет – пошаговая инструкция

Это важно

– Сумма – около 4900 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

– Отсчет идет с того момента, когда ребенку исполнилось три года, либо с первого января 2020 года. При этом деньги начислят за все месяцы, то есть если заявление одобрят в июне, то сразу переведут за полгода (около 30 тысяч рублей).

– Подать заявление может любой из родителей либо опекун.

– Выплата положена только тем семьям, чей доход в период с ноября 2018 по октябрь 2019 не превышал 9804 рубля в месяц на каждого члена семьи (то есть и на несовершеннолетних детей тоже).

– Все трудоспособные члены семьи должны быть официально трудоустроены, признаны безработными или учиться на очной форме обучения.

– Доход рассчитывается до вычета налогов. То есть к сумме, которую вы официально заработали, автоматически прибавят ставку подоходного налога (базовая – 13%, у самозанятых может отличаться).

– В заявлении надо указать только следующие доходы:

1. Алименты.

2. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.

3. Пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.

4. Выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

5. Выплаты неработающим женам лиц состава органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.

6. Пожизненное содержание судей, вышедших в отставку.

7. Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту.

8. Доходы волонтеров, доноров, гранты, суммы благотворительной помощи, стипендии.

9. Материальная помощь, подарки, не превышающие 4000 рублей.

10. Призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами.

– Остальную информацию налоговая служба получит самостоятельно.

– Если на момент подачи заявления тот или иной член семьи официально признан безработным, его доходы указывать не надо.

Также не учитываются: беременные женщины от 20 недель беременности, инвалиды и совершеннолетние дети-инвалиды, члены многодетных семей, проживающих в сельской местности, члены семьи, которые не могут работать, так как ухаживают за детьми до трех лет, инвалидами, родителями, достигшими 80-летнего возраста и так далее.

Доходы единственного родителя неполной многодетной семьи, а также единственного работающего члена полной многодетной семьи (если второй родитель учится или не может работать) тоже не указываются.