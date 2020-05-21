На этой неделе в Уфу вернутся туристы из США, ОАЭ и Гоа

Рейсом из США жители Башкортостана вернутся впервые, ранее в основном вывозили туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Самолет приземлится в Шереметьево 24 мая, затем порядка 20 человек пересадят на специальный рейс, который отправится в аэропорт Уфы. Как ожидается, около 20.00 по местному времени они сойдут с трапа в Уфе и сразу поедут в обсерватор на карантин.

Также в пятницу, 22 мая, прибудут жители республики, застрявшие в ОАЭ, а на 23 мая запланировал вывозной рейс из Гоа. Точное количество туристов, которые прилетят из этих стран, пока неизвестно. Кроме того, в скором времени в Россию отправят еще целую серию рейсов из стран Азии, среди них также могут оказаться жители Башкортостана.