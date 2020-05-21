Продолжается вывоз туристов Башкортостана, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. В ближайшие дни вернутся люди как минимум из трех стран.
На этой неделе в Уфу вернутся туристы из США, ОАЭ и Гоа
Рейсом из США жители Башкортостана вернутся впервые, ранее в основном вывозили туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Самолет приземлится в Шереметьево 24 мая, затем порядка 20 человек пересадят на специальный рейс, который отправится в аэропорт Уфы. Как ожидается, около 20.00 по местному времени они сойдут с трапа в Уфе и сразу поедут в обсерватор на карантин.
Также в пятницу, 22 мая, прибудут жители республики, застрявшие в ОАЭ, а на 23 мая запланировал вывозной рейс из Гоа. Точное количество туристов, которые прилетят из этих стран, пока неизвестно. Кроме того, в скором времени в Россию отправят еще целую серию рейсов из стран Азии, среди них также могут оказаться жители Башкортостана.
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