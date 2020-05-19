В Уфе за нарушение масочного режима оштрафовали более 1000 человек

Об этом сегодня, 19 мая, на совещании сообщил директор Центра общественной безопасности Уфы Александр Овчинников.

По его словам, за неделю со дня введения обязательного масочного режима сбыло составлено 1262 административных протокола, из них 102 – по результатам рейдов в крупных торговых центрах. Основные места скопления людей в городе отслеживаются при помощи уличных камер видеонаблюдения, в соответствии с их данными координируются маршруты патрульных групп.

Штрафы за нарушение масочного режима составляют: от одной до трех тысяч рублей для граждан (за повторное нарушение – от трех до пяти тысяч рублей), от пяти до 15 тысяч рублей для должностных лиц (15-30 тысяч рублей) и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц (100-200 тысяч рублей). Ранее в Минздраве объяснили, что этот режим подразумевает обязательное ношение масок повсеместно за пределами собственного дома, даже на улице, на рабочем месте и в личном автомобиле.