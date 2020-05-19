Главный врач скандальной РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова после окончания периода самоизоляции вернулась на работу и написала заявление на увольнение.
Главврач РКБ имени Куватова покинула свой пост
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vk.com/elza_syrtlanova
Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на Минздрав Башкортостана, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Как ожидается, она займет аналогичный пост в уфимской поликлинике №38, а на ее место вероятно, переведется главврач клиники БГМУ Шамиль Булатов.
РКБ имени Куватова в этом году стала крупнейшим очагом распространения Covid-19 в Уфе. Медперсонал больницы публично обвинил в этом халатность главврача, в результате чего была инициирована проверка Генпрокуратуры.
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