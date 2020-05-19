Главврач РКБ имени Куватова покинула свой пост

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на Минздрав Башкортостана, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.

Как ожидается, она займет аналогичный пост в уфимской поликлинике №38, а на ее место вероятно, переведется главврач клиники БГМУ Шамиль Булатов.

РКБ имени Куватова в этом году стала крупнейшим очагом распространения Covid-19 в Уфе. Медперсонал больницы публично обвинил в этом халатность главврача, в результате чего была инициирована проверка Генпрокуратуры.