Радий Хабиров рассказал о том, при каких условиях вернутся ограничения по Covid-19

«Нам важны три показателя: соотношение количества инфицированных, коечный фонд и количество тестирования. И если по этим показателям мы выходим на те значения, которые установил Роспотребнадзор, то будем продолжать послабления.

Но вновь подчеркиваю, что если у нас будет ломаться один из показателей, то мы будем вынуждены откатываться назад. Два из них точно от нас зависят – это коечный фонд и тестирования. Но первый показатель зависит от хода соблюдения людьми режима самоизоляции.

Мы за это время столько прочитали про этот вирус, что все уже вирусологами стали. Но все врачи утверждают одно: самая эффективная мера – это социальная дистанция. Самоизоляция, социальная дистанция и масочный режим», – сказал Радий Хабиров на совещании.