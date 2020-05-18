12 мая в Башкортостане начался первый этап отмены режима самоизоляции: открылись некоторые магазины, людям разрешили свободно передвигаться по городу. Но все ограничения еще могут вернуть.
Радий Хабиров рассказал о том, при каких условиях вернутся ограничения по Covid-19
«Нам важны три показателя: соотношение количества инфицированных, коечный фонд и количество тестирования. И если по этим показателям мы выходим на те значения, которые установил Роспотребнадзор, то будем продолжать послабления.
Но вновь подчеркиваю, что если у нас будет ломаться один из показателей, то мы будем вынуждены откатываться назад. Два из них точно от нас зависят – это коечный фонд и тестирования. Но первый показатель зависит от хода соблюдения людьми режима самоизоляции.
Мы за это время столько прочитали про этот вирус, что все уже вирусологами стали. Но все врачи утверждают одно: самая эффективная мера – это социальная дистанция. Самоизоляция, социальная дистанция и масочный режим», – сказал Радий Хабиров на совещании.
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