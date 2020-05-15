Когда в Башкортостане Covid-19 пойдет на спад?

Об этом в Facebook сообщил сотрудник совместного проекта БГМУ и УГАТУ, занимающегося прогнозированием ситуации по коронавирусу, Науфаль Загидуллин.

«В Башкортостане плато пришло на 2-4 дня после РФ (опять же, как и думали). Думаю, тоже к 20 числу стоит ожидать снижения показателя заболеваемости ниже уровня плато в 80-90 человек/день. Наконец по городу практически ликвидированы очереди на проведение теста и задержки в анализах минимальные. Ковидные больницы начинают «полупустовать» и скоро начнется обратный процесс трансформации из ковидных в обычные», – написал Загидуллин.

Также Загидуллин добавил, что не верит в распространение второй и последующих волн коронавируса, но мы наверняка еще о нем услышим: будут короткие вспышки, которые будут быстро купироваться, потому что люди уже знают, как надо действовать.