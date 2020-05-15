В Башкортостане ограничат продажу энергетиков

Будет запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, так как подростки не контролируют потребление таких напитков и тем самым наносят вред организму.

Также запретят продажу энергетиков в спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в медицинских, детских и образовательных организациях.

Подобные меры за последнее время приняты в половине регионов страны. Сейчас инициатива находится на обсуждении, в случае одобрения будет разработан законопроект, устанавливающий ответственность за нарушения.