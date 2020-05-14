«Последний звонок» в Башкортостане пройдет дистанционно

В этом году «Последний звонок» в Башкортостане пройдет 29 мая дистанционно, без непосредственного контакта между учителями и учениками.

Собираться группами в республике по-прежнему запрещено. Муниципалитеты будут проводить онлайн-флешмобы и другие дистанционные мероприятия, чтобы стимулировать школьников остаться в этот день дома.

Данная мера пока что относится только к ученикам четвертых и девятых классов, а также к выпускникам детских садов. По выпускным вечерам для учащихся 11-х классов решение еще не принято.