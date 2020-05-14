Клиника Башкортостана присоединилась к испытанию российского препарата «Левилимаб», который может помочь в борьбе с пандемией коронавируса.
Уфимцы участвуют в испытаниях лекарства для больных Covid-19
Данный препарат предназначен для людей, уже заразившихся коронавирусом, то есть это не вакцина. Он вводится один раз подкожной инъекцией.
Как ожидается, применение «Левилимаба» позволит сократить количество больных коронавирусом средней и тяжелой степеней тяжести, которым необходима реанимация.
Сейчас его начали испытывать в 11 центрах по всей России, в том числе в клинике БГМУ. В испытании участвуют 10 жителей Уфы, далее будет проведено тестирование, результаты которого станут известны в начале июня.
После этого начнется второй этап испытаний, и тогда уже можно будет говорить об эффективности препарата.
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