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Уфимцы участвуют в испытаниях лекарства для больных Covid-19

Клиника Башкортостана присоединилась к испытанию российского препарата «Левилимаб», который может помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Данный препарат предназначен для людей, уже заразившихся коронавирусом, то есть это не вакцина. Он вводится один раз подкожной инъекцией.

Как ожидается, применение «Левилимаба» позволит сократить количество больных коронавирусом средней и тяжелой степеней тяжести, которым необходима реанимация.

Сейчас его начали испытывать в 11 центрах по всей России, в том числе в клинике БГМУ. В испытании участвуют 10 жителей Уфы, далее будет проведено тестирование, результаты которого станут известны в начале июня.

После этого начнется второй этап испытаний, и тогда уже можно будет говорить об эффективности препарата.

Павел Авдеев,
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