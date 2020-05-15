Фестиваль «Добрый плов» в Уфе пройдет онлайн

Фестиваль состоится 26 мая. Рестораны-участники будут готовить плов с самого утра, так что будет возможность попробовать вкуснейший плов от лучших поваров Уфы и одновременно наблюдать за фестивалем «Добрый плов 2020»: на онлайн-площадке в 11.00 начнутся мастер-классы и концерт с участием Ильдара Абдразакова, Олега Киреева, Ирины Остин и других артистов. Все собранные средства направятся на покупку инвалидной коляски для 10-летней Малики Шивырягиной, подопечной фонда «Мархамат».

Готовить блюда в Уфе будут «Ресторан честных цен», «Морошка», «Печенье-развлеченье», «Браухаус», «Своя компания», «У озера», Rossinsky и кафе «Будильник». В меню анонсировали ферганский плов с говядиной и большим количеством зиры, кебаб-плов по-азиатски, ностальгический плов «Хочу в Ташкент», плов из баранины с нутом и барбарисом, домашний плов с говядиной, «Солнечный плов» с куркумой и «Праздничный плов».

Предзаказ можно оформить до 25 мая включительно на сайте проекта. Коробочки «Доброго плова» будут доставлять 26 мая прямо до двери, предварительно позвонив, в промежутке с 12 до 16 часов дня. При покупке от трех коробочек плова в одном ресторане действует бесплатная доставка, а стоимость одной коробочки плова в Уфе составит 200 рублей.