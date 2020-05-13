Власти Башкортостана будут поощрять организации за прием на работу женщин с малолетними детьми

Инициативой предполагается поддержка со стороны государства организаций малого и среднего предпринимательства, которые принимают на работу женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет.

Такие организации смогут рассчитывать на финансовую поддержку в форме субсидий, льготы при получении имущества, помощь в организации ярмарок, выставок, в развитии межрегионального сотрудничества и на другую помощь со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.

Депутаты Госсобрания уже приняли соответствующие поправки в Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» в первом чтении.

Сейчас подобные льготы уже существуют для организаций, которые принимают на работу инвалидов, выпускников детских домов, беженцев, пенсионеров и представителей других незащищенных слоев населения.