Ученые считают, что Башкортостан выходит на плато по коронавирусу

Согласно последнему отчету, основывающемуся на данных Роспотребнадзора, начиная с 11-12 мая Башкортостан приблизился к пику заболеваемости.

Сейчас число новых активных случаев инфицирования коронавирусом растет линейно, а число выздоровевших – уже экспоненциально. Это признак того, что скоро республика выйдет на плато развития эпидемии.

Выход на плато означает, что количество зараженных перестает расти и стабилизируется на определенной отметке, поэтому на графике линия перестает подниматься и через некоторое время болезнь идет на спад.

Однако это еще не значит, что Covid-19 побежден: некоторые эпидемии растягиваются на несколько волн, когда после выхода на плато следует резкий подъем, и спрогнозировать это очень сложно.