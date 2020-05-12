В Башкортостане установили штрафы за нарушение масочного режима

– Для граждан – от одной до трех тысяч рублей (повторное нарушение – от трех до пяти тысяч рублей);

– для должностных лиц – от пяти до 15 тысяч рублей (повторное нарушение – от 15 до 30 тысяч рублей);

– для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей (повторное нарушение – от 100 до 200 тысяч рублей).

Документ направлен на подпись Радию Хабирову, но еще не подписан. Также проверяющие могут не оштрафовать нарушителя вовсе, вместо этого сделают устное предупреждение.