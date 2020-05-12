С 12 мая в Башкортостане началось постепенное снятие ограничений по коронавирусу и вместе с тем ужесточился контроль за соблюдением масочного режима. Депутаты Госсобрания республики определили размеры штрафов за его нарушение.
В Башкортостане установили штрафы за нарушение масочного режима
– Для граждан – от одной до трех тысяч рублей (повторное нарушение – от трех до пяти тысяч рублей);
– для должностных лиц – от пяти до 15 тысяч рублей (повторное нарушение – от 15 до 30 тысяч рублей);
– для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей (повторное нарушение – от 100 до 200 тысяч рублей).
Документ направлен на подпись Радию Хабирову, но еще не подписан. Также проверяющие могут не оштрафовать нарушителя вовсе, вместо этого сделают устное предупреждение.
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