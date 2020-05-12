Как получить новые выплаты семьям с детьми в Башкортостане?

Дополнительная выплата на детей от трех до 16 лет

– Сумма – 10 тысяч рублей единовременно.

– Полагается каждой семье вне зависимости от доходов и на каждого ребенка старше трех лет, если на первое июля ему еще не исполнится 16 лет.

– Подать заявление необходимо до первого октября 2020 года.

– Сделать это можно удаленно на сайте «Госуслуги», все дети указанного возраста указываются в одном заявлении. Вам понадобятся только данные из свидетельств о рождении детей, других документов не нужно.

– В заявлении надо указать 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета, чтобы вам перевели деньги. Их можно узнать в банке или в интернет-банке.

– После этого остается дождаться решения по вашему заявлению. Выплаты перечислят после первого июня 2020 года.

Дополнительная выплата на детей до трех лет

– Сумма – пять тысяч рублей в месяц за апрель, май и июнь (раньше - только за май и июнь).

– Теперь они положены всем семьям (раньше – только имеющим право на материнский капитал) вне зависимости от доходов.

– Для получения выплат надо подать заявление на сайте «Госуслуги» до первого октября 2020 года.

– Все дети данного возраста указываются в одном заявлении. Вам понадобятся только данные из свидетельств о рождении детей, других документов не нужно.

– В заявлении надо указать 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета, чтобы вам перевели деньги. Их можно узнать в банке или в интернет-банке.

– После этого остается дождаться решения по вашему заявлению, его примут в течение пяти рабочих дней. Деньги переведут в течение трех рабочих дней после одобрения.

Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет

– Сумма – около 4900 рублей в месяц.

– Пособие полагается семьям с доходами менее одного прожиточного минимума (10 186 рублей) на человека с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.

– Подать заявление теперь можно с июня (раньше - с июля).

– Сделать это можно на сайте «Госуслуги».

– Отсчет идет с того момента, когда ребенку исполнилось три года, либо с первого января 2020 года. При этом деньги начислят за все месяцы, то есть если заявление одобрят в июне, то сразу переведут за полгода (около 30 тысяч рублей).