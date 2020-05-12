В Башкортостане начался первый этап снятия ограничений по самоизоляции

– Можно ходить на работу без пропусков.

– Можно гулять во дворах, на набережных, в парках и скверах. По ночам парки будут закрываться.

– Можно ездить в магазины и на дачи.

– По-прежнему необходимо носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в два метра и проводить дезинфекцию. За нахождение в общественном месте без маски могут оштрафовать.

– «Комендантский час» для людей старше 65 лет (с 18.00 до 06.00) и младше 17 лет (с 20.00 до 14.00) сохраняется.

– Откроются непродовольственные магазины с отдельным входом, но пускать в них будут ограниченное количество человек одновременно.

– Контроль за соблюдением масочного режима усилится, могут увеличить суммы штрафов.

– Сайт «Дорога02» закрывается за ненадобностью.

– Кинотеатры, торгово-развлекательные и фитнес-центры, бассейны а также другие досуговые заведения остаются закрытыми.