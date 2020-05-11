Стало известно, когда уфимцы будут отдыхать в июне

Вторая рабочая неделя июня будет сокращенной: 12 числа традиционно отмечается День России, в 2020 году он выпадает на пятницу, так что длинные выходные продлятся до понедельника, 15 июня. При этом в четверг, 11 июня, рабочий день будет сокращен на один час.

Сегодня, 11 мая, истекает срок анонсированных ранее президентом Владимиром Путиным выходных. На совещании обсудят ситуацию по коронавирусу в стране и возможное продление нерабочего периода.

12 мая глава Башкортостана Радий Хабиров огласит принятые решения касательно поэтапного снятия ограничений.