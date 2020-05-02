Минздрав Башкортостана перечислил больницы, в которых на сегодняшний день лечатся зараженные коронавирусной инфекцией.
В Башкортостане зараженные Covid-19 лечатся в 31 больнице
Всего в Башкортостане коронавирус подтвержден у 935 человек (+92 за сутки), 396 лечатся в стационарах, из них 31 – в тяжелом состоянии.
Список больниц, в которых лечатся пациенты с Covid-19:
Уфа, клиника БГМУ – 70 человек;
Уфа, ГКБ №8 – 55 человек;
Уфа, ГКБ №5 – 45 человек;
Уфа, РКИБ – 35 человек;
Уфа, РКБ имени Куватова – 32 человека;
Белебей, ЦРБ – 31 человек;
Нефтекамск, ГБ – 27 человек;
Уфа, ГКБ Демского района – 12 человек;
Кумертау, ЦГБ – 10 человек;
Туймазы, ЦРБ – 8 человек;
Исянгулово, ЦРБ – 7 человек;
Бирск, ЦРБ – 7 человек;
Стерлитамак, ГБ №2 – 6 человек;
Октябрьский, ГБ №1 – 6 человек;
Стерлитамак, РКИБ – 5 человек;
Чишмы, ЦРБ – 5 человек;
ЦРБ Белорецка, ГБ №4 Стерлитамака, Калтасинская ЦРБ и Верхнеяркеевская ЦРБ – по четыре человека;
Салават, ГБ – 3 человека;
Дюртюлинская ЦРБ, уфимская ГКБ №18, Благовещенская ЦРБ, Мелеузовская ЦРБ, больница Сибая (неуточненная) – по два человека;
уфимская ГКБ №13, Баймакская ЦГБ, Кушнаренковская ЦРБ, Месягутовская ЦРБ и Учалинская ЦРБ – по одному человеку.
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