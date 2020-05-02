В Башкортостане зараженные Covid-19 лечатся в 31 больнице

Всего в Башкортостане коронавирус подтвержден у 935 человек (+92 за сутки), 396 лечатся в стационарах, из них 31 – в тяжелом состоянии.

Список больниц, в которых лечатся пациенты с Covid-19:

Уфа, клиника БГМУ – 70 человек;

Уфа, ГКБ №8 – 55 человек;

Уфа, ГКБ №5 – 45 человек;

Уфа, РКИБ – 35 человек;

Уфа, РКБ имени Куватова – 32 человека;

Белебей, ЦРБ – 31 человек;

Нефтекамск, ГБ – 27 человек;

Уфа, ГКБ Демского района – 12 человек;

Кумертау, ЦГБ – 10 человек;

Туймазы, ЦРБ – 8 человек;

Исянгулово, ЦРБ – 7 человек;

Бирск, ЦРБ – 7 человек;

Стерлитамак, ГБ №2 – 6 человек;

Октябрьский, ГБ №1 – 6 человек;

Стерлитамак, РКИБ – 5 человек;

Чишмы, ЦРБ – 5 человек;

ЦРБ Белорецка, ГБ №4 Стерлитамака, Калтасинская ЦРБ и Верхнеяркеевская ЦРБ – по четыре человека;

Салават, ГБ – 3 человека;

Дюртюлинская ЦРБ, уфимская ГКБ №18, Благовещенская ЦРБ, Мелеузовская ЦРБ, больница Сибая (неуточненная) – по два человека;

уфимская ГКБ №13, Баймакская ЦГБ, Кушнаренковская ЦРБ, Месягутовская ЦРБ и Учалинская ЦРБ – по одному человеку.