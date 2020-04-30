Глава республики Радий Хабиров на совещании в Правительстве объявил об изменениях в режиме самоизоляции.
Режим самоизоляции в Башкортостане продлен до 11 мая включительно
– Режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно.
– С четвертого мая в республике будет действовать обязательный масочный режим. Маски обязательно носить всюду за пределами собственного дома. Нуждающимся их выдадут бесплатно.
– В майские праздники усилится контроль над социальными учреждениями, которые могут стать очагами распространения инфекции.
– Также усилится контроль над всеми магазинами и другими работающими организациями.
– Теперь при регистрации на сайте «Дорога02» время пути в один конец будет составлять не 90, а 180 минут.
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