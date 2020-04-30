Режим самоизоляции в Башкортостане продлен до 11 мая включительно

– Режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно.

– С четвертого мая в республике будет действовать обязательный масочный режим. Маски обязательно носить всюду за пределами собственного дома. Нуждающимся их выдадут бесплатно.

– В майские праздники усилится контроль над социальными учреждениями, которые могут стать очагами распространения инфекции.

– Также усилится контроль над всеми магазинами и другими работающими организациями.

– Теперь при регистрации на сайте «Дорога02» время пути в один конец будет составлять не 90, а 180 минут.