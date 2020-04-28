В Башкортостане сняли ограничения с поездок в сады и на дачи

– Регистрация на портале «Дорога02» больше не требуется, даже если вы поедете на личном авто.

– Скачивать и заполнять заявление тоже не нужно.

– Количество поездок в сад в неделю и время пребывания в нем не ограничивается.

– При себе необходимо иметь удостоверение личности и документы на участок.

Об этом сообщил министр цифрового развития Башкортостана Геннадий Разумикин. С какого числа начали или начнут действовать новые правила, он не уточнил.