В преддверии майских праздников в республике изменились правила выезда в сады и загородные дома.
В Башкортостане сняли ограничения с поездок в сады и на дачи
– Регистрация на портале «Дорога02» больше не требуется, даже если вы поедете на личном авто.
– Скачивать и заполнять заявление тоже не нужно.
– Количество поездок в сад в неделю и время пребывания в нем не ограничивается.
– При себе необходимо иметь удостоверение личности и документы на участок.
Об этом сообщил министр цифрового развития Башкортостана Геннадий Разумикин. С какого числа начали или начнут действовать новые правила, он не уточнил.
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