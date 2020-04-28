Президент России Владимир Путин в ходе выступления по ситуации с коронавирусом объявил о продлении периода оплачиваемых выходных в стране.
Нерабочие дни в России продлены до 11 мая включительно
Период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно. Заработная плата шестого, седьмого и восьмого мая при этом сохранится.
В своей речи Путин отметил, что в майские праздники слишком высок риск увеличения темпов распространения эпидемии, поэтому принято такое решение.
Режим самоизоляции в различных регионах страны будет сниматься постепенно и в зависимости от ситуации.
Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что в вопросе об отмене либо продлении всеобщей самоизоляции республика будет ориентироваться на распоряжения Владимира Путина.
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